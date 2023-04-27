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09:52 27.04.2023

Окупанти облаштували бойові позиції на дахах реакторів ЗАЕС - британська розвідка

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Окупанти облаштували бойові позиції на дахах реакторів ЗАЕС - британська розвідка

Російські окупанти ще в березні поточного року зайняли позиції для бойових дій із мішків із піском на дахах кількох із шести реакторних будов Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) у м. Енергодарі Запорізької області, повідомляють у звіті оборонної розвідки, оприлюдненому у твіттері Міністерства оборони Великої Британії та Північної Ірландії в четвер уранці з посиланням на знімки з місця.

"Росія контролює ЗАЕС із березня 2022 року. Однак це перша ознака того, що фактичні будівлі реакторів враховують під час планування тактичної оборони. Росія, ймовірно, побудувала ці позиції, тому що її дедалі більше турбують перспективи великого українського наступу. Цей крок, найімовірніше, збільшує імовірність пошкодження систем безпеки ЗАЕС, якщо навколо ЗАЕС будуть бойові дії", - йдеться в повідомленні.

Водночас, як зазначають у британській розвідці, "пряме катастрофічне пошкодження реакторів є малоймовірним за найбільш імовірних сценаріїв із використанням піхотної зброї, оскільки конструкції дуже сильно зміцнені".

Теги: #заес #бойові #окупанти

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