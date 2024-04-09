ДБР викрило учасників організованої групи, які розтратили понад 3,5 млн гривень "бойових" виплат для військових

Співробітники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру командиру однієї з військових частин Донецької області та чотирьом його підлеглим, які протиправно нараховували й виплачували "бойові" військовим підрозділам, які де-факто не несли службу на передовій.

"Сума завданих державі збитків становить понад 3,5 млн грн", - повідомляє пресслужба ДБР.

Організатори розробили злочинну схему для отримання частини з нарахованих "бойових" доплат військовим свого підрозділу. Підозрювані включили до списків для виплат 10 військовослужбовців частини, які фактично не брали участі в бойових діях і перебували за межами Донецької області.

"Протягом 6 місяців цим військовослужбовцям у різний період безпідставно нараховувалось по 100 тисяч гривень. Частину коштів, начебто як благодійну допомогу для свого підрозділу, вони перераховували на вказаний командуванням картковий рахунок. Так у період з березня по вересень сума завданих державі збитків становила майже 3,5 млн грн", - зазначено в повідомленні.

Співробітники ДБР викрили злочинну схему, провели почеркознавчу, економічну та військову експертизи.

Командира військової частини та трьох його підлеглих підозрюють у розтраті та заволодінні чужим майном, вчиненому організованою групою шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах і видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Ще одну учасницю злочинної схеми підозрюють у розтраті та заволодінні чужим майном, вчиненому організованою групою шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Санкції статей передбачають позбавлення волі строком до 12 років із конфіскацією майна.