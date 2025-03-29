В Міноборони України створено управління космічної політики

У Міністерстві оборони України створено управління космічної політики , відомство має на меті стати "інтегратором" космічних рішень в Силах оборони, заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

"Ми започаткуємо інституцію в Міністерстві оборони, яка має стати інтегратором всіх рішень, які стосуються саме військового космосу", - сказала вона під час форуму Space for Ukraine в суботу.

Черногоренко зазначила, що в цьому році завдяки рішенню міністра оборони України Рустема Умєрова управління космічної політики було запущено. За словами заступника міністра, Міністерство оборони хоче стати основним замовником космічної техніки та продуктів.

Вона нагадала про "неймовірне прискорення ринку дронів" в Україні з 2022 року і зазначила, що відомство хоче повторити таку ж історію успіху і в космосі.

"І ми розуміємо, як це зробити з управлінської точки зору, і з точки зору менеджменту, і з точки зору політики. Ми хочемо, щоб Міністерство оборони стало інтегратором космічних рішень в Силах оборони", - сказала Черногоренко.

Вона також повідомила, що вже є дорожня карта Міноборони щодо космосу, де визначені "дуже чіткі задачі, які ми хочемо зробити".

"У Законі про космічну діяльність йдеться, що Міноборони має формувати політику в сфері військового космосу. Це не тільки закупівлі інноваційних рішень інженерів, це не тільки створення R&D комьюніті, для того, щоб найкращі рішення приходили в Україну, а це і створення космічних військ. Тому що це величезна інфраструктура, яку потрібно розвивати, це величезний людський капітал, який потрібно розвивати", - зазначила Черногоренко.

За її словами, військові доктрини, робота з Генеральним штабом, "мають стати дуже плідними для того, щоб зрештою військовий космос не просто існував, як я явище, а й працював на нашу технологічну перевагу на полі бою".

"Управління є координаційним центром, є центром генерації есенцій, є центром генерації політик", - пояснила Черногоренко.