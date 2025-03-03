Події

09:41 03.03.2025

Blue Ghost здійснив посадку на Місяць, передав на Землю перші фотографії

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Космічний апарат Blue Ghost американської компанії-розробника Firefly Aerospace у неділю здійснив посадку на Місяць, повідомило NASA.

Посадка здійснена о 03:34 за часом Східного узбережжя США. Активна робота модуля на поверхні поблизу гори Латрейль у Морі Криз на видимій стороні Місяця триватиме 14 днів.

Космічний апарат Blue Ghost передав на Землю перші фотографії з його поверхні.

Найближчим часом буде проведено перевірку працездатності систем місячного модуля і дослідницьких приладів, що перебувають на борту, зазначили в управлінні.

Запуск місячного посадкового модуля за допомогою ракети Falcon 9 компанії SpaceX було здійснено 15 січня. На його борту перебувають 10 дослідницьких приладів та інструментів NASA, які допоможуть розширити знання про Місяць і підготуватися до майбутніх пілотованих польотів.

У межах запуску ракета Falcon 9 також вивела на орбіту японський місячний посадковий модуль HAKUTRO 2 (Resilience), розроблений приватною компанією iSpace. Він має у квітні доставити на Місяць мініровер.

Теги: #місяць #фото #nasa #апарат

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