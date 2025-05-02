Інтерфакс-Україна
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21:00 02.05.2025

Апарат Ради виключає можливість стороннього втручання в електронну систему голосування - заява

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Апарат Ради виключає можливість стороннього втручання в електронну систему голосування - заява

Апарат Верховної Ради виключає можливість стороннього втручання в електронну систему голосування.

"Електронна система "Рада" є захищеною, проходить регулярні перевірки, технічний аудит, що виключає будь-яку можливість стороннього втручання та забезпечує її стабільну роботу", - йдеться у заяві апарату парламенту зв’язку з публічними звинуваченнями окремих народних депутатів щодо нібито втручання в роботу електронної системи.

У заяві підкреслюється, що формування черги на виступ народних депутатів під час пленарних засідань здійснюється автоматично — за допомогою генератора випадкових чисел, без впливу персоналу або сторонніх осіб.

Як повідомлялось, фракція "Європейська солідарність" має намір звернутися до правоохоронних органів у зв'язку з можливим втручанням в електронну систему "Рада" під час години запитань до уряду у п'ятницю.

 

Теги: #апарат #рада #заява

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