Інтерфакс-Україна

Події

11:37 19.03.2025

Астронавти NASA затрималися на МКС на 10 місяців через рішення Байдена - Маск

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Астронавти NASA затрималися на МКС на 10 місяців через рішення Байдена - Маск

Астронавти NASA Бутч Вілмор і Суні Вільямс, які прибули в червні 2024 року на Міжнародну космічну станцію (МКС), "затрималися" на ній майже на 10 місяців через політичне рішення колишнього президента США Джо Байдена, заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News глава компанії SpaceX Ілон Маск.

Астронавти NASA Вілмор і Вільямс, які прибули в червні минулого року на станцію в рамках тестового польоту американського корабля Starliner корпорації Boeing, мали пробути на МКС лише вісім днів. Під час підльоту до МКС на кораблі було зафіксовано проблеми з двигунами для маневрування й витік гелію в його сервісному модулі. На початку вересня того самого року його в безпілотному режимі відстикували від МКС, він за допомогою парашутної системи в автоматичному режимі здійснив посадку в штаті Нью-Мексико.

"Ми пропонували повернути астронавтів раніше. SpaceX могла б повернути їх (на Землю) за кілька місяців. Ми зробили пропозицію адміністрації Байдена, яку було відхилено з політичних причин", - сказав Маск.

Теги: #астронавти #маск #nasa #мкс

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