10:23 15.08.2025

Українські прокурори працюватимуть в Офісі прокурора МКС в Україні

Українські прокурори працюватимуть в Офісі прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) в Україні, відповідне розпорядження ухвалив Кабінет міністрів України, інформують в Офісі генпрокурора.

"Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження про підписання проєкту Угоди між Урядом України та Офісом Прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) щодо направлення персоналу до Офісу МКС в Україні", - йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в п'ятницю.

За інформацією прокуратури, документ передбачає направлення українських прокурорів, які безпосередньо здійснюватимуть збір доказів і процесуальний супровід розслідувань міжнародних злочинів, скоєних країною-агресором під час збройної агресії проти України.

"Вони працюватимуть разом із прокурорами МКС, забезпечуючи ефективний обмін інформацією, координацію дій та застосування найкращих практик міжнародного кримінального правосуддя", - наголошують в Офісі генпрокурора.

У відомстві пояснюють, що угода визначає порядок відрядження прокурорів, гарантує їхню незалежність та закріплює правовий статус. Виконання документа не потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету.

Згідно з повідомленням, текст розроблено на основі типової угоди МКС (Staff Secondment Agreement) та доопрацьовано Міністерством юстиції спільно з Офісом генпрокурора за погодженням із представниками МКС.

"Укладення Угоди, передбачене статтею 44 Римського статуту МКС, забезпечить постійну присутність українських прокурорів в офісі міжнародної юстиції на території нашої держави. Це дозволить значно посилити доказову базу у справах щодо воєнних злочинів і злочинів проти людяності, вчинених країною-агресором, сприятиме захисту прав потерпілих та утвердженню принципу невідворотності покарання", - зазначають в прокуратурі.

"Участь українських прокурорів у роботі Офісу МКС в Україні – це дієвий інструмент у боротьбі за справедливість та притягнення до відповідальності винних у злочинах, скоєних країною-агресором", резюмують у відомстві.

