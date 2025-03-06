Американський апарат "Афіна" здійснить посадку на Місяць

Космічний апарат Nova-C під назвою Athena ("Афіна") американської компанії-розробника Intuitive Machines у четвер здійснить посадку на поверхню Місяця, повідомляє NASA.

Його посадка на плато Монс Мутон приблизно за 160 км від Південного полюса Місяця планується о 12:32 за часом Східного узбережжя США (о 20:32 за Києвом).

Запуск місячного посадкового модуля Athena було здійснено за допомогою ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX, що стартувала з майданчика Космічного центру імені Кеннеді на мисі Канаверал у Флориді 27 лютого за київським часом.

Модуль проводитиме наукові дослідження NASA і тестування технологій, щоб підготуватися до майбутніх місій людини на місячній поверхні.

Це вже другий місячний посадковий модуль компанії Intuitive Machines. У лютому минулого року поблизу кратера Малаперт А за 300 км від Південного полюса природного супутника Землі здійснив посадку апарат Odysseus.