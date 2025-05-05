США планують виділити $7 млрд на підготовку пілотованого польоту до Місяця

Адміністрація президента США Дональда Трампа в 2026 фінансовому році (починається 1 жовтня 2025 року) збирається виділити $7 млрд на підготовку пілотованого польоту американських астронавтів до Місяця, випливає з даних опублікованого Білим домом проєкту.

Це прискорить дослідження людиною Місяця та Марса, зазначило NASA.

"Це (...) інвестиції для одночасного продовження досліджень Місяця та Марса, при цьому зберігаючи пріоритет на продовження критично важливих наукових та технологічних досліджень", - сказала виконувач обов'язків адміністратора NASA Джанет Петро.

На програми, орієнтовані на дослідження Марса, буде виділено $1 млрд.