Працівники ДСНС врятували трьох туристів поблизу гори Піп Іван Чорногірський

Працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій врятували трьох туристів, яких застала негода поблизу гори Піп Іван Чорногірський.

"Двоє 17-річних хлопців планували пройти весняним маршрутом до Піп Івана Чорногірського, але потрапили в зимову негоду. Завдяки сигналу з точки RA-037 і швидкій координації рятувальників Івано-Франківщини та Закарпаття їх вивели в безпечне місце. Обійшлося без травм", - повідомляє пресслужба ДСНС.

Ще один турист, 38-річний чоловік, вирушив із Ворохти ще 3 дні тому в напрямку гори Піп Іван Чорногірський й втратив орієнтацію через сніг і туман у районі сідловини. В координації буковинські та прикарпатські рятувальники знайшли туриста із переохолодженням та обмороженням рук. Після надання першої допомоги його передали медикам.

Рятувальники відзначають, що у горах тривають складні погодні умови: сильні снігопади, вітер до 20 м/с, -10°C та майже нульова видимість.

"Закликаємо утриматися від походів до покращення погоди, стежте за прогнозами та не недооцінюйте силу природи", - підкреслили в ДСНС.