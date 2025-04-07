Інтерфакс-Україна

Події

11:36 07.04.2025

Працівники ДСНС врятували трьох туристів поблизу гори Піп Іван Чорногірський

1 хв читати
Працівники ДСНС врятували трьох туристів поблизу гори Піп Іван Чорногірський

Працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій врятували трьох туристів, яких застала негода поблизу гори Піп Іван Чорногірський. 

"Двоє 17-річних хлопців планували пройти весняним маршрутом до Піп Івана Чорногірського, але потрапили в зимову негоду. Завдяки сигналу з точки RA-037 і швидкій координації рятувальників Івано-Франківщини та Закарпаття їх вивели в безпечне місце. Обійшлося без травм", - повідомляє пресслужба ДСНС. 

Ще один турист, 38-річний чоловік, вирушив із Ворохти ще 3 дні тому в напрямку гори Піп Іван Чорногірський й втратив орієнтацію через сніг і туман у районі сідловини. В координації буковинські та прикарпатські рятувальники знайшли туриста із переохолодженням та обмороженням рук. Після надання першої допомоги його передали медикам.

Рятувальники відзначають, що у горах тривають складні погодні умови: сильні снігопади, вітер до 20 м/с, -10°C та майже нульова видимість.

"Закликаємо утриматися від походів до покращення погоди, стежте за прогнозами та не недооцінюйте силу природи", - підкреслили в ДСНС.

Теги: #піп_іван #порятунок #туристи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:54 17.03.2025
Таїланд планує вдвічі скоротити термін безвізового перебування для іноземних туристів

Таїланд планує вдвічі скоротити термін безвізового перебування для іноземних туристів

17:57 13.03.2025
Рятувальники деблокували жінку з-під завалів у Костянтинівці після авіаудару, вона провела там 20 годин – ДСНС

Рятувальники деблокували жінку з-під завалів у Костянтинівці після авіаудару, вона провела там 20 годин – ДСНС

16:09 07.03.2025
Туристи Join UP! частіше обирали аеропорти Кишинева, Жешува та Варшави

Туристи Join UP! частіше обирали аеропорти Кишинева, Жешува та Варшави

23:48 22.01.2025
135 шахтарів врятовано під час аварії на шахті у Дніпропетровській області - ДСНС

135 шахтарів врятовано під час аварії на шахті у Дніпропетровській області - ДСНС

11:05 16.10.2024
На горі Піп Іван сніг, температура повітря -6°С

На горі Піп Іван сніг, температура повітря -6°С

10:07 13.10.2024
Рятувальники знайшли заблукалих туристів на горі Шпиці на Івано-Франківщині

Рятувальники знайшли заблукалих туристів на горі Шпиці на Івано-Франківщині

09:52 30.09.2024
У Карпатах в останній день вересня -5°С

У Карпатах в останній день вересня -5°С

14:09 12.09.2024
Два американські туристи вперше в історії вийшли у відкритий космос із борту орбітального корабля

Два американські туристи вперше в історії вийшли у відкритий космос із борту орбітального корабля

22:47 05.09.2024
Сімнадцятьох гірників шахти в Мирнограді на Донбасі підняли на поверхню

Сімнадцятьох гірників шахти в Мирнограді на Донбасі підняли на поверхню

10:34 03.09.2024
Три роки після пожежі в київському костелі Св. Миколая - представники влади не виконали жодної обіцянки

Три роки після пожежі в київському костелі Св. Миколая - представники влади не виконали жодної обіцянки

ВАЖЛИВЕ

Одна людина загинула і дві постраждали внаслідок ворожої атаки КАБом у Харківській області

Окупанти впродовж доби втратили 1350 військовослужбовців

Двоє жінок травмовані внаслідок ворожого обстрілу в Херсонській області - ОВА

РФ не йде на безумовне припинення вогню, бо хоче залишити собі можливість бити з акваторії Чорного моря по Україні – Зеленський

У Києві є загиблий внаслідок нічної атаки, 3 постраждалих

ОСТАННЄ

Президент підписав закон про гарантування захисту прав і свобод особи за рішенням ЄСПЛ

Президент підписав закон про про добросовісного набувача

Генштаб показав просування військ РФ в сторону Гуєво Курської області і відновлення позицій ЗСУ на захід від нього

Фонд Притули і представники України на "Євробачення-2025" Ziferblat запустили збір на гуманітарне розмінування

Оператори СБС за 12 годин тричі атакували російську ППО в Курській області

Безробітна з Полтавщини готувала теракти біля ТЦК та райвідділу поліції

Запускаємо "Мрію" для кожної школи вже цього тижня - Федоров

ГУР МО: Із захисту від РЕБ російських "шахедів" майже зникли американські компоненти

Конгрес місцевих та регіональних влад обрав нового керівника свого Офісу

Упродовж доби зафіксовано 165 бойових зіткнень

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА