Рятувальники витягли трьох хлопців з вентиляційної шахти у Харкові

Троє підлітків у Харкові, у неділю ввечері спустилися до підземної вентиляційної шахти за допомогою мотузки, але вибратися назад самостійно не змогли.

"На місце події оперативно прибув черговий караул ДСНС. Рятувальники розпиляли металеві решітки, спустилися вниз по пожежній драбині на глибину 5 метрів і підняли хлопців на поверхню. На щастя, усі живі та неушкоджені", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.