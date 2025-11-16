Інтерфакс-Україна
18:31 16.11.2025

Гірські рятувальники розшукали туристів, які заблукали поблизу гори Говерла

Рятувальники на Івано-Франківщині розшукали туристів, які заблукали під час спуску з гори Говерла, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Мешканець Києва, 2002 р.н. та його подруга, 2003 р.н., під час спуску з гори Говерла через різке погіршення погодних умов втратили орієнтир і заблукали. Рятувальники підтримували з ними звʼязок і попри темну пору доби, холод та мінливу погоду у високогір’ї, швидко дісталися до туристів та забезпечили їхній безпечний супровід", - вказується у повідомленні.

Рятувальники нагадали, що у горах погода може змінюватися щохвилини. У темну пору доби вирушати на маршрути вкрай небезпечно, адже ризик заблукати або травмуватися значно зростає.

"Закликаємо туристів встановити мобільний застосунок "Порятунок у горах", який дозволяє швидко передати Службі порятунку ваші координати у разі надзвичайної ситуації та отримати корисні поради щодо безпеки", - закликали в ДСНС.

