Армія РФ повторно вдарила по рятувальниках в Костянтинівці на Донеччині - ДСНС

Російська армія повторно обстріляла рятувальників в Костянтинівці Донецької області, коли ті ліквідували пожежу господарчої споруди після попереднього обстрілу, пошкоджена пожежна техніка, повідомляє обласна Держслужба з НС.

"Костянтинівка: під час ліквідації пожежі рятувальники потрапили під повторний обстріл, пошкоджено пожежну техніку. Ворог продовжує знищувати Костянтинівку та цілити по рятувальниках. Учора російська армія знову обстріляла місто, внаслідок чого виникли три пожежі", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, в суботу вдень внаслідок обстрілу загорілися покрівля господарчої споруди площею 20 м² та суха трава. Рятувальники ліквідували пожежу.

"Згодом окупант завдав нових ударів, спричинивши ще дві пожежі: горіли нежитлові будинки, господарські споруди, гараж та легковий автомобіль. Рятувальники локалізували пожежі на загальній площі 349 м²", - повідомили в ДСНС.

Як зазначається, під час гасіння пожеж стався повторний обстріл із застосуванням БПЛА. Пошкоджено пожежний автомобіль: тріснуло лобове скло, пробито колесо, пошкоджено кузов та дзеркала. Особовий склад не постраждав, проте ліквідацію пожеж довелося призупинити

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSDon/posts/pfbid0mxTh6Naz1kNHpgEKy5pYe6FcN5CBoY6U12FMed4oqKx3W5mrSuq2V2LXPAj563ZZl