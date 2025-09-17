Інтерфакс-Україна
09:46 17.09.2025

Зеленський привітав усіх причетних з Днем рятувальника

Фото: https://t.me/dsns_telegram/

Президент України Володимир Зеленський поздоровив працівників і працівниць Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) з професійним святом.

"Сьогодні день тих, хто попри все рятує життя та завжди приходить на допомогу. Наші рятувальники одними з перших прибувають на місця російських обстрілів, дістають людей з-під завалів, гасять пожежі та підтримують. Ми в Україні знаємо, що завжди та всюди можемо розраховувати на допомогу", - написав він у телеграм-каналі у середу.

"Дякую всім працівникам і працівницям ДСНС України. Дякую кожному та кожній, хто обрав для себе таку нелегку, але дуже важливу місію – рятувати інших", - додав він.

"Завжди памʼятаємо всіх рятувальників, які загинули, допомагаючи та рятуючи наших людей", - наголосив Зеленський.

Теги: #привітання #рятувальники

