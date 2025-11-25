На Дніпропетровщині російські війська атакували рятувальників FPV-дроном під час ліквідації наслідків обстрілу — ДСНС

У Марганці Дніпропетровської області російські війська атакували рятувальників FPV-дроном під час гасіння пожежі, що виникла внаслідок артилерійського обстрілу, повідомила пресслужба ДСНС України в Телеграм.

"У Марганці після артилерійського удару росіян загорівся гараж. Під час гасіння ворог цілеспрямовано атакував рятувальників FPV-дроном. Пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль. На щастя, співробітники ДСНС не постраждали - вони встигли перейти до укриття", - йдеться в повідомленні.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/53784