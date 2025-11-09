Генсек Ради Європи привітав Україну з 30-річчям зі вступу: ми з вами

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе привітав Україну з тридцятою річницею від вступу до цієї організації, присвятивши цьому допис "Європейська історія, спільне майбутнє", де запевнив, що Рада Європи – з Україною.

Текст привітання розповсюджено пресслужбою Ради Європи.

"Сьогодні ми згадуємо день, коли Україна приєдналася до Ради Європи 30 років тому. Це була інша Україна. Це була також інша Європа. Демократія здавалася невпинною. Свобода та незалежність охоплювали наш континент. Три десятиліття потому війна повернулася до Європи, і чоловіки, жінки та діти України заплатили високу ціну. Ця річниця - це можливість вшанувати їхню мужність, підтвердити нашу солідарність та знову зобов’язатися як європейці будувати справедливий та міцний мир в Україні", - написав Берсе.

На його думку, сила Європи полягає "не у владі над іншими, а в принципах, за якими ми живемо разом". "Рада Європи просуває підзвітність за Україну. Реєстр збитків (завданих РФ – ІФ-У) вже працює. Незабаром буде створено Міжнародну комісію з розгляду претензій. З визнання та компенсації за втрачене починається справедливість. Вона знаходиться в Європейському суді з прав людини, єдиному міжнародному суді, який розглядає справи про порушення прав людини, що виникли внаслідок цієї війни. І буде продовжено з роботою над Спеціальним трибуналом з питань злочину агресії, оскільки війна, породжена порушенням міжнародного права, не може закінчитися безкарно", - переконаний генсек Ради Європи.

Берсе наголосив, що тривала та терпляча робота з відбудови вже розпочалася, навіть попри те, що бойові дії на передовій тривають. "Рада Європи зміцнює основи демократичної безпеки шляхом судових реформ, антикорупційних заходів та вільних і чесних виборів. Це невід'ємна частина найамбітнішого Плану дій в нашій історії. Ціле покоління знало Україну лише в Раді Європи. Їхні цінності – це наші цінності. Їхні надії – це наші надії. А їхнє майбутнє – це наше майбутнє", - заявив він.

Генсек Ради Європи також вважає, що ювілеї "нагадують нам про те, хто ми є і за що ми виступаємо". "Україна залишається нашим головним пріоритетом. Рада Європи з вами. Коли найважче. Коли це найбільше важливо", - написав Берсе.