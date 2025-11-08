Інтерфакс-Україна
Події
14:09 08.11.2025

Зеленський: Завдяки нашим ДШВ тримається Покровський напрямок

Президент України Володимир Зеленський привітав із професійним святом Десантно-штурмові війська, і вручив воїнам нагороди, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні ми відзначаємо важливий день - день наших десантно-штурмових військ, день дуже сміливих наших людей, надзвичайно сильних людей... Завдяки нашим ДШВ тримається Покровський напрямок, Добропільська операція та тримається наша Донеччина, наша Харківщина, наші південні області. Героїчна Курська операція теж стала можлива завдяки силам наших десантників", - сказав президент під час церемонії нагородження у суботу.

Глава держави наголосив, що без результатів ДШВ неможливо уявити сильні результати всієї України.

Зеленський подякував за службу кожного воїна десантно-штурмових військ. Він наголосив, що кожен підрозділ ДШВ - це гордість.

Президент також попросив присутніх ушанувати пам’ять загиблих.

Теги: #привітання #десантно_штурмові_війська

