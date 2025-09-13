Зеленський привітав українських спортсменів з Днем фізичної культури і спорту

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський привітав українських спортсменів, тренерів та спортивних фахівців з Днем фізичної культури і спорту, відзначивши їхні досягнення та внесок у підтримку національного духу.

"Наші спортсмени і спортсменки, тренери, спортивні фахівці щодня працюють на результат. Ви один із доказів того, що українцям усе під силу. Що українці – чемпіони за духом", – зазначив президент.

Зеленський подякував атлетам за їхні перемоги та емоції, які вони дарують українцям, а також відзначив спортсменів, які захищають країну у лавах Сил безпеки і оборони.

"З вашим днем, дорогі чемпіони та чемпіонки! З Днем фізичної культури і спорту!", – підсумував глава держави.