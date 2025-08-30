Шмигаль привітав із Днем авіації України пілотів, екіпажі та інженерів і подякував за оборону неба

Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua

Міністр оборони України Денис Шмигаль привітав пілотів, екіпажі та інженерів із Днем авіації України, висловивши подяку всім, хто допомагає захищати країну в небі.

"Сьогодні ми дякуємо всім, хто допомагає захищати нашу країну в небі: пілотам, екіпажам, інженерам. Ви – справжні герої, які щодня працюють для відбиття російського терору і порятунку життя українців", – зазначив міністр.

Він також вшанував пам’ять представників української авіації, які віддали життя за Україну: "Вічна памʼять представникам української авіації, які віддали життя за Україну. Їхній подвиг навіки у наших серцях".

Шмигаль подякував союзникам, які підтримують розвиток авіаційних спроможностей України: "Україна завжди пам’ятатиме вашу підтримку у найважчі часи".