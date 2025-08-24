ГУР "привітав" окупантів з Днем Незалежності України

Воїни Головного управління розвідки (ГУР) з нагоди Дня Незалежності України на різних напрямках фронту відправили окупантам "гаряче" послання – лист-нагадування про невідворотний фінал їхнього існування на українській землі "приправлений залпами з реактивних систем залпового вогню".

"З нагоди Дня Незалежності України воїни ГУР МО України на різних напрямках фронту здійснили акт масової доставки "польової пошти" російським окупантам. У посланні ― нагадування загарбникам про невідворотний фінал їхнього ницого існування: смерть, гниття в українських чорноземах, пекло", - йдеться у повідомленні ГУР у телеграмі у неділю.

"А щоб інформація з листівок засвоювалась краще, в комплекті із посланням йшли залпи з реактивних систем залпового вогню", додали в ГУР.