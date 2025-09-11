Інтерфакс-Україна
Події
18:02 11.09.2025

Мерц привітав експосла ФРН в Україні з призначенням на посаду голови федеральної розвідслужби

Мерц привітав експосла ФРН в Україні з призначенням на посаду голови федеральної розвідслужби
Фото: https://x.com/bundeskanzler

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) у четвер привітав експосла Німеччини в Україні Мартіна Єґера (Martin Jäger) з призначенням на посаду голови федеральної розвідувальної служби (Bundesnachrichtendienst, BND).

"Безпечна, суверенна Німеччина потребує сильних силових структур. Ситуація з безпекою є серйозною. BND повинна працювати на найвищому рівні, щоб досягти цього. Я бажаю новому президенту BND Мартіну Єґеру великих успіхів у цьому важливому завданні. За успішну співпрацю", - написав Мерц у соцмережі Х.

5 вересня Єґер оголосив, що лишає посаду надзвичайного та повноважного посла ФРН в Україні, його наступник Гайко Томс прибуде до Києва у середині вересня.

Теги: #єґер_мартін #привітання #мерц

