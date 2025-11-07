Інтерфакс-Україна
11:36 07.11.2025

Президент установив 8 листопада Днем Десантно-штурмових військ ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про День Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Документ №817/2025 оприлюднений на сайті президента.

"Ушановуючи мужність та героїзм воїнів Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також з метою розвитку військових традицій постановляю: установити в Україні День Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, який відзначати щороку 8 листопада", - йдеться у тексті указу.

Крім того, визнається таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 21 листопада 2017 року № 380/2017 "Про День Десантно-штурмових військ Збройних Сил України", згідно з яким Днем Десантно-штурмових військ відзначався 21 листопада.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

