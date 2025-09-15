Інтерфакс-Україна
17:44 15.09.2025

Зеленський відзначив держнагородами працівників нафтогазової галузі України

Зеленський відзначив держнагородами працівників нафтогазової галузі України

Президент України Володимир Зеленський відзначив працівників нафтогазової галузі з нагоди їхнього професійного свята.

"Кілька зим ми допомагали пройти нашим сусідам - Молдові і це дуже вагово. Попри всі загрози і російські удари, Україна знайшла спосіб забезпечити себе паливом. Росія робила ставку на кризу, паливну кризу в Україні, але це в неї зараз дефіцит бензину. І кожну зиму цієї війни росіяни намагаються перетворити на зброю проти українців, проти нашої електрики, проти теплозабезпечення. І ми проходимо ці зими війни завдяки саме таким людям, як ви", - сказав Зеленський присутнім під час нагородження.

Він подякував усім, хто під постійною загрозою відновлює енергозабезпечення для українців.

"Наші люди багато знають про роботу щодо електрики. І ця сфера нашої енергетики дійсно героїчна. Але українські газовики, українські нафтовики, наша нафтопереробка – це не менш героїчні люди. Це більш ніж 115 тисяч працівників і працівників. Це різні компанії. Це і національні компанії, і комунальні компанії, і приватний сектор", - зазначив президент.

Він попросив присутніх вшанувати пам'ять загиблих в результаті російських обстрілів.

