Шмигаль подякував танкістам за героїзм та професіоналізм з нагоди Дня танкових військ

Фото: Генштаб ЗСУ

З нагоди Дня танкових військ міністр оборони Денис Шмигаль привітав українських танкістів, відзначивши їхній професіоналізм, майстерність та героїзм у захисті держави.

"Танкові підрозділи – надійна броня України. Швидкість, майстерність, стійкість українських танкістів – це саме те, чого так боїться ворог", – зазначив Шмигаль.

Він наголосив, що українські воїни швидко опанували нову техніку, яку передали союзники, і їхній досвід став прикладом для вільного світу. Міністр також вшанував пам’ять тих, хто віддав своє життя за Україну та українців: "Вічна пам’ять тим, хто віддав найцінніше у боях за Україну та українців".