Інтерфакс-Україна
Події
13:35 30.09.2025

Українських рятувальників визнали найбільш потужними серед усіх команд INSARAG

2 хв читати
Українських рятувальників визнали найбільш потужними серед усіх команд INSARAG
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Українська пошуково-рятувальна команда важкого класу (HUSAR MRC Ukraine), котра пройшла зовнішню переатестацію у Польщі, підтвердила готовність брати участь у ліквідації масштабних наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до міжнародних стандартів, її визнано найбільш потужною серед усіх команд, повідомив заступник очільника Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України Володимир Демчук.

"Українські фахівці в умовах війни набули великого практичного досвіду. Міжнародні спеціалісти визнали нашу команду найбільш потужною серед усіх команд світу", - повідомив він на брифінгу у Медіацентрі Україна

Як повідомлялося, українська пошуково-рятувальна команда важкого класу пройшла зовнішню переатестацію відповідно до вимог INSARAG у Гданську (Польща).

Міжнародну консультативну групу INSARAG було створено після низки масштабних землетрусів по всьому світу у 1991 році, вона має мандат ООН. Наразі - це міжнародна глобальна мережа з менеджерів, урядовців, неурядових організацій, які обʼєднані для подолання наслідків масштабних катастроф у всьому світі. У цій мережі Україна представлена контактними особами на національному та оперативному рівнях.

"Участь в INSARAG надала фахівцям ДСНС України можливість долучитися до європейської мережі рятувальників без додаткових сертифікацій та брати участь у ліквідації надзвичайних ситуацій по всьому світу", - зазначив Демчук.

За його словами, серед основних переваг участі України в мережі INSARAG - інформаційна комунікація надзвичайних подій по всьому світу, здобуття світових стандартів та знань, включення до європейського пулу сил і засобів та головне – брати участь у ліквідації катастроф у всьому світі.

Керівник української команди Максим Маєвський додав, що до неї входять 67 осіб основного і 67 резервного складу. Відповідно до стандартів, вони можуть виконувати всі види робіт.

 

Теги: #husar_mrc_ukraine #дснс #рятувальники

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:58 29.09.2025
На Харківщині внаслідок вибуху ВНП постраждав підліток - ДСНС

На Харківщині внаслідок вибуху ВНП постраждав підліток - ДСНС

11:37 28.09.2025
ДСНС: На Київщині через російську атаку с постраждала 31 людина, з них – 3 дитини

ДСНС: На Київщині через російську атаку с постраждала 31 людина, з них – 3 дитини

10:17 18.09.2025
Росіяни атакували підрозділ ДСНС в Ніжині, один рятувальник загинув, двоє поранені – обладміністрація

Росіяни атакували підрозділ ДСНС в Ніжині, один рятувальник загинув, двоє поранені – обладміністрація

09:46 17.09.2025
Зеленський привітав усіх причетних з Днем рятувальника

Зеленський привітав усіх причетних з Днем рятувальника

09:51 15.09.2025
На Чернігівщині через цілеспрямований удар росіян травмовані чотири вогнеборці

На Чернігівщині через цілеспрямований удар росіян травмовані чотири вогнеборці

10:01 14.09.2025
Російський дрон атакував рятувальників під час гасіння пожежі на Дніпропетровщині - ДСНС

Російський дрон атакував рятувальників під час гасіння пожежі на Дніпропетровщині - ДСНС

16:17 12.09.2025
Залишки ракети з бойовою частиною знайшли на соняшниковому полі на Київщині - ДСНС

Залишки ракети з бойовою частиною знайшли на соняшниковому полі на Київщині - ДСНС

16:36 09.09.2025
В Яровій вже 24 загиблих, 19 поранених внаслідок удару РФ – ДСНС

В Яровій вже 24 загиблих, 19 поранених внаслідок удару РФ – ДСНС

15:04 08.09.2025
Тимчасову переправу через Дніпро організовано в Кременчуці – ДСНС

Тимчасову переправу через Дніпро організовано в Кременчуці – ДСНС

14:31 08.09.2025
Аварійно-рятувальні роботи у Святошинському районі столиці завершено – ДСНС

Аварійно-рятувальні роботи у Святошинському районі столиці завершено – ДСНС

ВАЖЛИВЕ

Підозрюваний Німеччиною в причетності до підриву "Північного потоку" українець затриманий у Польщі

Окупанти 30 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, 3 мирних жителів загинули

ГУР ліквідувало підполковника "Росґвардії" та ще двох його поплічників

ССО уразили радіолокаційну станцію ЗРК С-400 "Тріумф" на ТОТ Криму

ПС ЗСУ: знешкодили 46 із 65 безпілотників ворога, є влучання у шести локаціях

ОСТАННЄ

Судитимуть експосадовців Міноборони, які завдали державі збитків на 2,4 млрд грн - ДБР

Підозрюваний Німеччиною в причетності до підриву "Північного потоку" українець затриманий у Польщі

Україна вдруге візьме участь у міжнародному книжковому ярмарку LIBER у Мадриді - УІК

На дистанційний режим роботи переходить частина освітніх закладів міста Суми - міськрада

Правоохоронці викрили злочинну організацію на чернівецькій митниці за участі її ексексначальника та місцевого депутата

Похолодання та невеликі дощі принесе початок жовтня в Україну

Чоловіка харківської балетмейстерки засуджено до 15 років ув’язнення за жорстоке вбивство дружини

Тайфун "Буалой" у В'єтнамі забрав життя 19 осіб

Поліцейські викрили братів-шахраїв з Одещини, які заволоділи 1 млн грн коштів звільнених з полону РФ військовослужбовців

УЧХ попереджає про фейкові повідомлення щодо грошових виплат

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА