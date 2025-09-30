Українських рятувальників визнали найбільш потужними серед усіх команд INSARAG

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Українська пошуково-рятувальна команда важкого класу (HUSAR MRC Ukraine), котра пройшла зовнішню переатестацію у Польщі, підтвердила готовність брати участь у ліквідації масштабних наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до міжнародних стандартів, її визнано найбільш потужною серед усіх команд, повідомив заступник очільника Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України Володимир Демчук.

"Українські фахівці в умовах війни набули великого практичного досвіду. Міжнародні спеціалісти визнали нашу команду найбільш потужною серед усіх команд світу", - повідомив він на брифінгу у Медіацентрі Україна

Як повідомлялося, українська пошуково-рятувальна команда важкого класу пройшла зовнішню переатестацію відповідно до вимог INSARAG у Гданську (Польща).

Міжнародну консультативну групу INSARAG було створено після низки масштабних землетрусів по всьому світу у 1991 році, вона має мандат ООН. Наразі - це міжнародна глобальна мережа з менеджерів, урядовців, неурядових організацій, які обʼєднані для подолання наслідків масштабних катастроф у всьому світі. У цій мережі Україна представлена контактними особами на національному та оперативному рівнях.

"Участь в INSARAG надала фахівцям ДСНС України можливість долучитися до європейської мережі рятувальників без додаткових сертифікацій та брати участь у ліквідації надзвичайних ситуацій по всьому світу", - зазначив Демчук.

За його словами, серед основних переваг участі України в мережі INSARAG - інформаційна комунікація надзвичайних подій по всьому світу, здобуття світових стандартів та знань, включення до європейського пулу сил і засобів та головне – брати участь у ліквідації катастроф у всьому світі.

Керівник української команди Максим Маєвський додав, що до неї входять 67 осіб основного і 67 резервного складу. Відповідно до стандартів, вони можуть виконувати всі види робіт.