Глава МВС: Плануємо збільшити команду універсальних рятувальників

Команду універсальних рятувальників – спеціальний мобільний загін ДСНС "Дельта", який працює в небі, на воді та під землею – буде збільшено до 55 фахівців, зазначає міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

В телеграм-каналі в четвер міністр повідомив, що на Черкащині проходять масштабні тренування рятувальників ДСНС з порятунку людей на воді.

Він розказав, що разом з керівником ДСНС Андрієм Даником координував відпрацювання злагодженості дій фахівців із декількох регіонів України, які вправлялися у десантуванні з гелікоптерів, евакуації постраждалих з води, гасінні пожеж з повітря, роботі медиків, кінологів та безпілотників.

Глава МВС наголосив: "Окрема гордість - новостворений спеціальний мобільний загін "Дельта". 18 універсальних рятувальників, які можуть діяти будь-де: в небі, на воді чи під землею. Парашут, катер, гвинтокрил чи авто - використовують всі засоби, щоб найшвидше прибути туди, де потрібно рятувати життя".

В цьому контексті міністр повідомив: "Ми плануємо масштабувати цей проєкт і збільшити команду до 55 фахівців. Процес відбору та навчання триває".

Клименко додав, що також побував у провідному навчальному центрі підводного розмінування, де тренуються водолази, працюють підводні дрони, є і спеціальні барокамери для підготовки.

"Сьогоднішні тренування - не про теорію. Наші рятувальники щодня працюють у реальних бойових умовах, мають унікальний досвід. Тренування - це про координацію, про те, щоб у критичний момент діяти швидко, злагоджено і врятувати якомога більше життів", - підсумував глава МВС.