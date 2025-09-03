"Join UP! Україна" влітку відправив на відпочинок понад 236 тис. туристів

Туроператор "Join UP! Україна" цього літнього сезону обслужив понад 236 вітчизняних туристів, що на 70% більше, ніж рік тому, повідомила керівна директорка "Join UP! Україна" Ірина Мосулєзна агентству "Інтерфакс-Україна".

Загалом цьогоріч за 8 міс. його послугами скористалися при плануванні відпочинку понад 325 тис. українців. Для порівняння, аналогічний період 2022 року йшлося про 158 тис. вітчизняних туристів, 2023-го - 238 тис., а торік за даними січня-серпня - 260 тис.

"Цього літа ми спостерігаємо відчутне пожвавлення інтересу до подорожей: кількість туристів зросла на понад 70% порівняно з літом 2024 року. Загальні обсяги ще не сягають довоєнного рівня, але стабільна динаміка протягом воєнних років — це хороший сигнал, що українці знову готові планувати відпочинок. Також помітно зростає інтерес до онлайн-бронювання B2C - ми лише на старті цього шляху, але вже бачимо попит на цифрові сервіси", - повідомила Мосулєзна.

За її словами, запити українців залишаються стабільними: актуальні обмеження на туристів із РФ, популярні сімейні поїздки, а також побільшало військових серед клієнтів. Поміж іншим вона відмітила, що вже у серпні цього року українці почали бронювати відпочинок на літній сезон 2026-го. Така тенденція демонструє поступове повернення до довгострокового планування, про що майже не йшлося у перші роки повномасштабної війни.

Найбільш популярними напрямками літа були традиційні Єгипет, Туреччина, Греція, Болгарія та Чорногорія. У літній програмі оператора з’явилися нові тури на Майорку та в Аліканте (Іспанія), розширена авіапрограма на Халкідіки (Греція). При цьому Мосулєзна відмітила також зацікавленість відпочиваючими новим напрямком - курортом Ель-Аламейн в Єгипті.

Щодо Туреччини, то навіть попри подорожчання відпочинку вона утримала свої провідні позиції і розширила пропозицію завдяки поверненню популярних курортів Бодрум і Даламан, зауважила експерт.

За даними компанії, автобусні тури залишаються одним із найстабільніших форматів подорожей для українців під час війни. Цьогоріч найбільше попит збільшився на Болгарію як на напрямок через доступні ціни та зручну логістику, із можливим виїздом також із прифронтових міст. Серед новинок сезону — відновлення турів до Греції (Халкідікі) з виїздом із Києва та Львова, а також пропозиція автобусів підвищеного комфорту до Туреччини.

Щодо внутрішнього туризму, то найвищий попит цього літа традиційно припав на Карпати та популярні курорти Заходу України: Трускавець, Поляна, Східниця та Закарпаття. Середній чек на внутрішні тури цьогоріч виріс приблизно на 10–15% порівняно з минулим роком. Попит на Одесу та Одеську область залишився нижчим за довоєнний рівень через безпекові обмеження та зростання цін на готелі.

У 2025 році середня вартість туристичних пакетів для українців зросла як у сегменті авіаподорожей, так і автобусних турів. Наприклад, автобусні тури до Болгарії подорожчали в середньому на 13%, до Чорногорії - на 57%ї, натомість трохи подешевшали порівняно з торішньою пропозицією (на 6%) тури до Туреччини.

Ціни на авіатури до Греції були вищими на 4%, до Єгипту - на 7%, до Туреччини - на 13%. На цінову динаміку вплинули загальні ринкові фактори як-от подорожчання пального, зміна логістичних маршрутів і валютні коливання.

"Попри подорожчання попит на відпочинок зберігається на високому рівні. Туризм навіть у складних умовах залишається для українців способом відновлення: фізичного, емоційного та соціального", - резюмує Мосулєзна.

Як повідомлялося, туристична компанія Join UP! LLC створена 2013 року, статутний капітал - 72 млн 671 тис. грн. Кінцеві бенефіціари - Юрій та Олександр Альби.

За даними "Опендатаботу", Join UP! Україна ("Join UP! Ukraine" LLC) створена 2018 року зі статутним капіталом 50 тис. грн. Її засновник - Join UP! Holding OU (Естонія), кінцеві бенефіціари - Аліна та Олександр Альби.

Міжнародна експансія бренду охоплює вісім ринків: країни Балтії, Казахстан, Молдову, Польщу, Румунію та Чехію. Завершується підготовка до запуску роботи у Словаччині та Угорщині. Торік бренд також відкрив у Польщі в Катовіце, , перше на міжнародному ринку франчайзингове агентство.