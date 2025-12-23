Найпопулярнішим серед українців напрямком на зимові свята є Буковель, а за кордоном – Єгипет – Join UP!

Найпопулярнішим серед українців напрямком на зимові свята всередині країни традиційно залишається Буковель, а серед закордонних дестинацій – Єгипет, В'єтнам та Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" туроператор Join UP! Україна.

За даними компанії, у період новорічно-різдвяних свят внутрішній туризм традиційно формує основну частину попиту. Так, окрім гірськолижних курортів, українці також їдуть до Львова, Києва, Ужгорода та Івано-Франківська у короткі кількаденні поїздки.

Ціни в об'єктах розміщення в Буковелі у високий сезон становлять в середньому від 1,3 тис. грн/доба у тризіркових готелях, від 3 тис. грн/доба – у віллах та шале.

Серед закордонних напрямків популярність зберігають Єгипет та ОАЕ, проте зростає інтерес і до далеких маршрутів: В'єтнам, Шрі-Ланка, Мальдіви, Занзібар. У топ-10 напрямків також входять Туреччина, Іспанія, Кіпр та Андорра.

Як повідомив туроператор, закордонні напрямки переважно бронюють на період після зимових свят, водночас тури на святковий тиждень поки що не повернулись до рівня довоєнного періоду. Так, тури в Єгипет на передноворічний тиждень бронюють на 30% менше українських туристів, ніж на період одразу після свят.

Поточний зимовий сезон підтвердив, що українці дедалі частіше бронюють подорожі заздалегідь, зазначив Join UP!. Перші бронювання закордонних турів на новорічний період компанія зафіксувала у червні-липні, тоді як пік планування припав на жовтень-листопад.

Крім того, росте частка туристів, які подорожують за кордон без дітей. За внутрішніми даними Join UP! Україна, частка сімейних бронювань на Шрі-Ланку становить близько 3%, що вказує на виразне домінування дорослого сегмента.

"Частка ранніх бронювань суттєво зросла порівняно з минулим сезоном, а клієнти дедалі частіше планують поїздки за два-чотири місяці до дати відправлення. Помітно змінилася й структура попиту. Українці орієнтуються на стабільні, логістично передбачувані напрямки, водночас зростає інтерес до далеких маршрутів. Ринок стає більш чутливим до глобальних туристичних трендів", – повідомила керівна директорка Join UP! Україна Ірина Мосулезна.

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ "Джоін Ап! Україна" створено 2018 року. Засновник – Join UP! Holding OU (Естонія), кінцеві бенефіціари – Аліна та Олександр Альби.

Міжнародна експансія бренду охоплює вісім ринків: країни Балтії, Казахстан, Молдову, Польщу, Румунію та Чехію. Також готується запуск роботи у Словаччині та Угорщині. Торік бренд також відкрив перше на міжнародному ринку франчайзингове агентство в Катовіце (Польща).