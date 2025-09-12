GORO Mountain Resort після відкриття планує приймати до 500 тис. туристів на рік – CEO GORO Development

Після відкриття всесезонного курорту GORO Mountain Resort (Славська ОТГ Львівської обл.) планується досягти відвідуваності у 500 тис. туристів на рік, а в майбутньому дійти цифри у 3 млн відвідувачів щорічно, повідомив СЕО GORO Development Володимир Гаразд.

"Ми ставимо собі за ціль при відкритті дійти до рівня 500 тис. гостей, за декілька років – 1 млн, а в майбутньому ми ставимо собі за мету позмагатися за 3 млн туристів на рік", – розповів Гаразд під час "Форуму промисловців", організованого "Forbes Україна" у Києві в п'ятницю.

За його словами, перша черга курорту прийматиме до 5 тис. гостей на день. Девелопер оцінив, що відвідувачі витрачатимуть до 150 євро на добу з людини.

Гаразд зазначив, що перша черга передбачає будівництво 1,2 тис. апартаментів протягом 3-5 років.

"Перша черга курорту – це спроможність відвідувань 5 тис. гостей на день. Під них будуються тільки 1,2 тис. апартаментів. Коефіцієнт – приблизно 2,5 апартаментів в одні руки, тобто це 400-500 інвесторів", – розказав він.

Як повідомив бізнесмен, інвестиції у реалізацію першої черги курорту оцінюються у $400 млн, з яких $300 млн – інвестиції у готельну інфраструктуру, $100 млн – у рекреаційну. Хоча компанія закуповуватиме обладнання у іноземних виробників, 25-30% інвестицій отримають локальні гравці. Це стосується як будівельних матеріалів, так і меблів, текстилю та іншої продукції.

"Коли ми говоримо про $100 млн у рекреаційну інфраструктуру, то на жаль є тільки декілька виробників, у яких ми змушені купувати обладнання. Тим не менш, в ці $100 млн входить і вартість робіт, і не менше 25% цих робіт в будь-якому разі виконуватимуть українці. Крім того, у готельній інфраструктурі цей коефіцієнт складає 1:3, а інвестиція $300 млн. Зі свого досвіду можу сказати, що більше $150 млн із загальної інвестиції - це "пиріг" для українського кола підприємців", – пояснив Гаразд.

Як повідомлялося, ОККО Group розпочала будівництво масштабного рекреаційного проєкту GORO Mountain Resort у жовтні 2024 року. Загальна площа проєкту становить майже 1,2 тис. га.

У першій черзі площею 127 га буде зведено дев'ять готелів на 1,2 тис. номерів із розвиненою рекреаційною інфраструктурою: спа-зонами, басейнами, ресторанами, дитячими та бізнес-просторами. Загальний обсяг інвестицій у першу чергу готелів становить $235 млн.

Наразі триває будівництво першого комплексу ONDE, кожен з трьох готелів якого має індивідуальну тематику та функціональне наповнення: розважальний, бізнес-формат, релакс. Додаткова інфраструктура включає 309 машиномісць, готель для тварин, фітнес- та йога-центр, бутики, салон краси, барбершоп, ресторани національних кухонь світу.

В першій черзі також передбачено облаштування 10 лижних трас завдовжки 13 км з 50 га засніження, встановлення найдовшої гондольної канатної дороги (2,8 км) та двох сучасних крісельних витягів довжиною 1,5 км.

Реалізацією готельної нерухомості курорту та залученням інвестицій займається інвестиційно-девелоперська компанія GORO Development, заснована 2021 року. Вона відповідає за розробку архітектурних концепцій, будівництво, функціональне та рекреаційне наповнення, а також залучення інвестицій у готельний бізнес.

ОККО Group у GORO Mountain Resort виступає єдиним власником, основним інвестором, майстер-девелопером, забудовником та оператором для забезпечення гармонійного розвитку та цілісної концепції всесезонного рекреаційного проєкту. Для створення міжнародного формату ОККО Group залучила австрійських експертів світового класу: PKF Hospitality (інвестиційний аналіз та концепція), ILF Group (майстер-план та лижна інфраструктура) та Doppelmayr/Garaventa Gruppe (проєктування системи витягів та канатних доріг).