15:08 18.09.2025

Apartel Skhidnytsya за рік обслужив майже 60 тис. відпочивальників

Введений в дію у 2024 році Apartel Skhidnytsya за рік роботи обслужив майже 60 тис відпочивальників та виплатив 150 млн грн інвесторам, повідомив в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна” партнер Apartel resorts Євген Кудрявченко.

“Якщо подивитися на цифри по Східниці, то це був один з найпотужніших запусків з точки зору виведення бренду. За рік у нас відпочило 45 тис. гостей та ще 12 тис. дітей. Ми провели 87 корпоративних заходів і 22 великі концерти. За підсумками роботи нашим інвесторам “Апартель “Східниця” було виплачено 150 млн грн. Уже за перший рік (роботи – ІФ-У) ми вийшли на анонсовану окупність і забезпечили середній дохід на рівні 10-12%. При цьому інвестори, які увійшли найпершими, отримали близько 26%, тоді як ті, хто купував юніти вже на вторинному ринку, мали приблизно 8%”, - розповів він.

Як повідомлялось, у липні 2025 року Комісія з питань встановлення категорій готелям надала п’ять зірок “Апартель Східниця”.

Якзазначив Кудрявченко, “зірковість” - дуже важливий чинник прийняття рішення іноземним гостем.

“Ми вже розгорнули рекламну кампанію в Румунії і Польщі з початку року, привозимо румунських інфлюенсерів, знімаємо рілс для інстаграм румунською та польською мовами. Зараз в нашому відділі продажу є людина з польською та румунською мовами, окремий сайт на румунській та польській. І бонуси за іноземного туриста у 10 разів більші вітчизняних. Коли ринок відкриється, всі українські готелі конкуруватимуть за європейського гостя. Тому вирішили діяти проактивно, щоб нас вже там знали”, - зазначив Кудрявченко.

У портфелі Apartel resorts зараз три працюючих проєкти: Apartel Shayan (введено у 2020 році,60 номерів), Apartel Uzhhorod (введено у 2022 році, 60 номерів), Apartel Skhidnytsya (введено у 2024 році, 280 номерів). На етапі будівництва - Apartel Kosyno (орієнтовний час вводу в експлуатацію кінець 2025 року), друга та третя черги у Східниці. В планах - Apartel Polyana.

Теги: #apartel #відпочинок #євген_кудрявченко

