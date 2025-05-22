Інтерфакс-Україна
Події
15:26 22.05.2025

В Туреччину на відпочинок прибула група із 25 дітей захисників України із Сумщини

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Група із 25 дітей захисників та захисниць України з Сумської області прибула на відпочинок в місто Трабзон (Туреччина), повідомило Міністерство закордонних справ України в четвер.

"У рамках ініціативи міністра закордонних справ України Андрія Сибіги з підтримки дітей українських захисників і захисниць до Туреччини прибула нова група з 25 дітей із Сумської області. Діти проведуть час у місті Трабзон, а частиною програми стане знайомство з природою, культурою і традиціями Чорноморського узбережжя Туреччини", - ідеться у повідомленні МЗС на сторінці у Facebook.

За інформацією, партнером гуманітарної ініціативи також став турецький футбольний клуб Trabzonspor, за який виступають три представники збірної України з футболу. Діти вже провели спільне тренування з футболістами команди.

Програму реалізовано за сприяння посольства України в Туреччині спільно з турецькими партнерами, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та Сумською обласною військовою адміністрацією.

Теги: #діти #туреччина #відпочинок

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