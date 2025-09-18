Середня інвестиція в українську курортну нерухомість зросла до $150-200 тис.

Середня інвестиція у проєкти курортної нерухомості зросла за два роки з $80-100 тис. до $150-200 тис. за юніт, повідомив в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" партнер Apartel resorts Євген Кудрявченко.

"Вартість інвестиційного метра постійно зростає. Наші перші проєкти на старті були простішими, та й ринок тоді був менш вибагливим, тож метр із ремонтом і меблями коштував у межах $2,5-3,5 тис. за кв. м. Тобто середній юніт у 2022-2023 роках виходив на рівні $80-100 тис. Сьогодні більшість проєктів на ринку ускладнюються та суттєво дорожчають... В цілому бачимо тренд на ринку - запуск великих проєктів (Escape City, Glacier, GORO). Як наслідок ціна метра в таких масштабних проєктах зросла, вже на старті $4,4-4,5 тис., а під завершення проєкта буде $6-7 тис. Отже середній чек за 1 лот змістився з $80-100 тис. до $150-200 тис.", - розповів Кудрявченко.

Він повідомив, що на сьогодні в інвестиційній курортній нерухомості декларується прибутковість на рівні 10-15%.

"Будемо чесними, більш реалістична цифра — близько 7%. Щодо виплат, то детальну статистику поки ведуть небагато гравців. Крім нас, регулярні виплати здійснюють ще п’ять-шість компаній, по яких можна зібрати дані, тоді як інші проєкти ще перебувають на етапі будівництва. Загальний тренд такий: наступні проєкти демонструватимуть нижчу прибутковість (6-8%), бо стають дорожчими на старті, зате інвестиції в них будуть надійнішими через сильну інфраструктуру", - зазначив він.

У портфелі Apartel resorts зараз три працюючих проєкта: Apartel Shayan (введений у 2020 році,60 номерів), Apartel Uzhhorod (введений у 2022 році, 60 номерів), Apartel Skhidnytsya (введений у 2024 році, 280 номерів).

"Нам за перший рік роботи великого резорту (у Східниці) вдалося забезпечити інвесторам дохідність на рівні 10-12% річних, і ми сподіваємось, що наступного року цей показник вдасться збільшити. Проте, чи зможуть усі 80 готелів, які сьогодні дають подібні обіцянки, виконати їх — покаже лише час", - сказав він.

За аналітикою Apartel resorts, на основі відкритих даних, в Україні станом на 2024 рік було анонсовано відкриття понад 30 проєктів: від невеликих комплексів до масштабних готелів на сотні номерів.

"Фактично ж відкрилося лише сім-вісім. У більшості проєктів будівництво затримується на 6-12 місяців, і саме це є головним чинником стримування продажів апарт-готелів. Потенційні інвестори мають кошти, але не готові вкладати далі, доки не побачать виконання попередніх обіцянок. Тому вважаю, що зараз ринок перебуває в просадці. Водночас, якщо у 2025-2026 роках більшість проєктів відкриються й продемонструють хороші фінансові результати, ми побачимо другу хвилю буму", - зазначив він.