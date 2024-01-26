Економіка

17:40 26.01.2024

В Україні відновлять інвентаризацію недобудов і довгобудів

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В Україні відновлять інвентаризацію недобудов і довгобудів

В Україні планують відновити процес інвентаризації недобудов і довгобудів, призупинений через російське вторгнення, повідомила голова комітету ВР із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

За її словами, у держави наразі немає актуальних даних про обсяг недобудованого житла і точну кількість громадян, які проінвестували такі об'єкти. Проведення Міністерством розвитку громад територій та інфраструктури відповідної інвентаризації надасть змогу максимально чітко визначити масштаби проблеми, що, своєю чергою, сприятиме пошуку оптимальних шляхів її вирішення.

"Проблема недобудов і довгобудів для України не нова. Лише на прикладі столиці є низка показових кейсів: спочатку сумнозвісні будинки Войцеховського, потім "Укрбуд", "Аркада", тепер "Київміськбуд". Це десятки тисяч родин, які досі не отримали ключі від свого будинку. Потрібно шукати можливі шляхи вирішення цих викликів по всій країні, а також зміцнювати законодавство в будівельній сфері, щоб унеможливити повторення таких ситуацій", - наголосила Шуляк у четвер під час "круглого столу" "Вдосконалення фінансово-кредитних механізмів забезпечення будівництва житла для розвитку будівельної галузі та створення умов для відновлення України".

Як наголосив нардеп, знизити ризики недобудов покликаний закон про реєстрацію спеціального майнового права (СІП), який запрацював наприкінці 2023 року. Тепер усі забудовники зобов'язані реєструвати спеціальні майнові права на свої об'єкти в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а для цього мають зареєструвати кожну квартиру як складову частину будинку в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ). Система не дасть змоги здійснити реєстрацію, якщо забудовник попередньо не отримав технічні умови, містобудівні умови та обмеження, не вніс дані на проєктування, проєктну документацію з ідентифікатором та експертний звіт. Крім того, в ЄДЕССС обов'язково має бути затверджена проєктна документація, а також документ, що дає право на виконання будівельних робіт.

"Фактично така багатоетапна перевірка алгоритмами електронної системи перед реєстрацією спеціального майнового права є додатковою гарантією для інвестора, що забудовник будує відповідно до чинного законодавства", - пояснила Шуляк.

Як повідомила заступниця міністра Мінвідновлення, до теперішнього часу для 47 об'єктів завершено внесення даних СІП до ЄДЕССС, для 80 об'єктів розпочато процес створення документів для реєстрації СІП.

На думку Шуляк, обов'язкова реєстрація СІП - крок до створення прозорих правил гри на ринку девелопменту і ще один запобіжник від появи нових проблемних кейсів. Однак для вирішення питання із наявними довгобудами та недобудовами вкрай важлива готовність місцевої влади активно шукати оптимальні рішення кожного конкретного кейса.

У зв'язку з цим Шуляк навела приклад Долинської громади Кіровоградської області, де кілька об'єктів незавершеного будівництва місцеві органи перевели з державної власності до комунальної, потім коштом місцевого бюджету добудували їх згідно з сучасними стандартами, включно з енергоефективністю. У добудованих будівлях поселили родини військових.

Народна депутатка висловила сподівання, що стимулювати такі проєкти зможе нещодавно ухвалений законопроєкт №10202, який надає виконавчим органам місцевого самоврядування повноцінне право на замовлення ремонту або комплексного відновлення об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури, а також житлових будинків.

Теги: #інвестиція #нерухомість #шуляк

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