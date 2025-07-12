Інтерфакс-Україна
Економіка
13:30 12.07.2025

ЄІБ може вкласти EUR15 млн в Ukraine Phoenix Tech Fund

1 хв читати
ЄІБ може вкласти EUR15 млн в Ukraine Phoenix Tech Fund

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) разом із партнерами Team Europe — французькими Proparco та Bpifrance може здійснити інвестицію у Ukraine Phoenix Tech Fund – венчурний фонд, який інвестує в українські технологічні компанії на ранніх стадіях розвитку.

Як зазначається на сайті ЄІБ, він може вкласти EUR15 млн, тоді як загальний орієнтовний розмір фонду – EUR50 млн.

Банк вказав, що це важливий міжнародний проєкт, у рамках якого інвестуватимуться гроші у молоді українські компанії, які розробляють нові технології чи інноваційні продукти,

Ukraine Phoenix Tech Fund на своєму сайті повідомляє, що інвестує від стадії preseed (без доходу) та MVP (обмежений дохід) до компаній з доходом від EUR250 тис. до EUR1 млн та сильним зростанням. Фонд також здійснюватиме подальші інвестиції в портфельні компанії залежно від результатів. Умовою є наявність щонайменше одного українського засновника та значної команди в Україні.

Керуючими партнерами Ukraine Phoenix Tech Fund є Чак Вайтхед та Домінік Піоте, який був СЕО UNIT.City, серед радників – співзасновник AeroDrone, ексдиректор Microsoft Україна (2009-2014) та ексзаступник глави Адміністрації президента України (2014-2018) Дмитро Шимків.

Теги: #інвестиція #єіб #венчурний_фонд

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:27 11.07.2025
ЄІБ надасть "Укргідроенерго" EUR120 млн кредиту на модернізацію ГЕС – угода на URS-2025

ЄІБ надасть "Укргідроенерго" EUR120 млн кредиту на модернізацію ГЕС – угода на URS-2025

12:34 11.07.2025
ЄІБ надасть Ощадбанку EUR80 млн на модернізацію тепломереж і підвищення енергоефективності

ЄІБ надасть Ощадбанку EUR80 млн на модернізацію тепломереж і підвищення енергоефективності

10:44 11.07.2025
Лісовий: освіта є одним із пріоритетів одразу після оборони

Лісовий: освіта є одним із пріоритетів одразу після оборони

18:53 10.07.2025
ЄІБ надасть Укргазбанку кредити на суму EUR120 млн для підтримки МСП та реалізацію енергопроєктів

ЄІБ надасть Укргазбанку кредити на суму EUR120 млн для підтримки МСП та реалізацію енергопроєктів

18:05 10.07.2025
ЄІБ надасть Ощадбанку кредит на EUR50 млн для енергопроєктів

ЄІБ надасть Ощадбанку кредит на EUR50 млн для енергопроєктів

16:51 10.07.2025
ЄІБ розширив грантові програми для зміцнення енергетичної стійкості громад загальним бюджетом біля EUR40 млн

ЄІБ розширив грантові програми для зміцнення енергетичної стійкості громад загальним бюджетом біля EUR40 млн

16:49 10.07.2025
ЄІБ та Держаудитслужба посилять антикорупційний нагляд в проєктах, що фінансуються ЄС

ЄІБ та Держаудитслужба посилять антикорупційний нагляд в проєктах, що фінансуються ЄС

16:44 10.07.2025
ЄС надав новий пакет підтримки України в EUR600 млн

ЄС надав новий пакет підтримки України в EUR600 млн

11:22 07.07.2025
Данський фонд інвестує $5 млн в українську оборонну промисловість – Кабмін

Данський фонд інвестує $5 млн в українську оборонну промисловість – Кабмін

17:53 26.06.2025
ЄБРР та ЄІБ планують надати EUR100 млн в Amber Dragon Ukraine Infrastructure fund I

ЄБРР та ЄІБ планують надати EUR100 млн в Amber Dragon Ukraine Infrastructure fund I

ВАЖЛИВЕ

"Енергоатом" та Westinghouse на URC фіналізували домовленості про виробництво в Україні ядерного палива за американською технологією

Президентка ЄК оголосила про початок роботи Європейського флагманського Фонду реконструкції України для відбудови підприємств та житла

Україна отримала EUR1 млрд від ЄС в рамках механізму ERA - Шмигаль

До URC2025 підготовлено біля 200 угод на EUR10 млрд – Зеленський

ЄС відкриває програму гарантій на EUR3 млрд для залучення в Україну додатково EUR10 млрд

ОСТАННЄ

Підтримка підприємницької ініціативи ветеранів має будуватися на державно-приватному партнерстві – голова НБУ

Загальний обсяг виділеного від ЄБРР фінансування для України сягнув EUR7,6 млрд

ЄБРР виділив "Новій пошті" кредит до EUR50 млн

Проєкт BGV Graphite дає початок визнанню Європою потенціалу України щодо критичної сировини – топменеджер BGV Group на URC-2025

ЄБРР надає VARUS позику в розмірі $25 млн на стале енергоефективне зелене розширення

Україна в рамках Food from Ukraine буде надавати гуманітарну допомогу продуктами харчування

ЄБРР надає понад EUR65 млн кредитів на муніципальні проєкти українських міст

Україні для відновлення та розвитку потрібні безпека, забезпечення гарантій та страхування інвестицій – CCO "Метінвесту" на URC-2025

ЄБРР надав ПриватБанку та Укргазбанку гарантії для залучення EUR900 млн кредитів

Покупці житла преміум-класу віддають перевагу унікальним концепціям у поєднанні з автономністю та безпекою – девелопери

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА