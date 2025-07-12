ЄІБ може вкласти EUR15 млн в Ukraine Phoenix Tech Fund

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) разом із партнерами Team Europe — французькими Proparco та Bpifrance може здійснити інвестицію у Ukraine Phoenix Tech Fund – венчурний фонд, який інвестує в українські технологічні компанії на ранніх стадіях розвитку.

Як зазначається на сайті ЄІБ, він може вкласти EUR15 млн, тоді як загальний орієнтовний розмір фонду – EUR50 млн.

Банк вказав, що це важливий міжнародний проєкт, у рамках якого інвестуватимуться гроші у молоді українські компанії, які розробляють нові технології чи інноваційні продукти,

Ukraine Phoenix Tech Fund на своєму сайті повідомляє, що інвестує від стадії preseed (без доходу) та MVP (обмежений дохід) до компаній з доходом від EUR250 тис. до EUR1 млн та сильним зростанням. Фонд також здійснюватиме подальші інвестиції в портфельні компанії залежно від результатів. Умовою є наявність щонайменше одного українського засновника та значної команди в Україні.

Керуючими партнерами Ukraine Phoenix Tech Fund є Чак Вайтхед та Домінік Піоте, який був СЕО UNIT.City, серед радників – співзасновник AeroDrone, ексдиректор Microsoft Україна (2009-2014) та ексзаступник глави Адміністрації президента України (2014-2018) Дмитро Шимків.