Інтерфакс-Україна
Події
10:44 11.07.2025

Лісовий: освіта є одним із пріоритетів одразу після оборони

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Лісовий: освіта є одним із пріоритетів одразу після оборони
Фото: https://www.facebook.com/oksenlisovyi

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявляє, що освіта є одним із пріоритетів одразу після оборони, а інвестиція в освіту є інвестицією в майбутнє цивілізованого світу.

"Освіта є одним із пріоритетів одразу після оборони. Бо Росія атакує не лише наші землі, а і саму ідею свободи, гідності, права на вибір. У цьому протистоянні освіта стає не менш важливою, ніж зброя, бо саме освіта формує мислячих, свідомих людей", - сказав він на панельній дискусії на Конференції з відновлення України (URC2025) у Римі (Італія) в п'ятницю.

У зв'язку з цим міністр підкреслив, що кожна інвестиція в освіту зараз - це вкрай потрібна інвестиція в стійкість і в майбутнє цивілізованого світу.

Теги: #інвестиція #міносвіти #лісовий #освіта

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