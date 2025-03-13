Цьогоріч в "Артеку" за кошти держбюджету відпочинуть в 1,5 раза більше дітей

Цьогоріч в Міжнародному дитячому центрі "Артек" за кошти державного бюджету відпочинуть в півтора раза більше дітей, ніж торік, повідомляє Міністерство соціальної політики.

"Мінсоцполітики спрямовує 315,75 млн грн на організацію оздоровлення і відпочинку в Міжнародному дитячому центрі "Артек" 14,3 тис. дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки. Таким чином цьогоріч путівки до "Артеку" за кошти державного бюджету отримають в півтора рази більше дітей, ніж оздоровилось торік (майже 9,4 тис. дітей у 2024-му)", - йдеться у повідомленні міністерства.

У відомстві нагадали, що до категорій дітей, які мають право на безоплатні путівки до "Артеку" входять: діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування; діти учасників бойових дій, зокрема і добровольців; діти загиблих Захисників України; діти, які проживають в населених пунктах на лінії зіткнення; діти з інвалідністю, здатних до самообслуговування; рідні діти прийомних батьків і батьків-вихователів, які проживають разом з батьками; діти, що перебувають у складних життєвих обставинах; діти, одному з батьків яких встановлено інвалідність І або ІІ групи; діти, які перебувають на диспансерному обліку; діти, один з батьків яких загинув внаслідок участі в акціях громадянського протесту; діти, батьки яких загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві або під час виконання службових обов’язків (зокрема, діти журналістів); діти внутрішньо переміщені особи; діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села; учасники дитячих творчих колективів і спортивних команд; талановиті та обдаровані діти.

Відзначається, що місцевим органам, відповідальним за розподіл путівок за кошти держбюджету, рекомендовано розглянути можливість першочергового направлення до "Артеку" дітей перших п’яти категорій, зазначених вище.

Міжнародний дитячий центр "Артек" після окупації Росією Криму, де він розташовувався, відновив свою роботу на підконтрольній Україні території і приймає дітей на базі санаторних комплексів на Київщині і в Карпатах.