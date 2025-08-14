Інтерфакс-Україна
17:22 14.08.2025

Майже 250 дітей захисників України відпочили завдяки УЧХ

Майже 250 дітей захисників України відпочили завдяки УЧХ
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

 

Завдяки підтримці Українського Червоного Хреста (УЧХ) майже 250 дітей захисників отримали можливість відпочити у цьому році.

 "За фінансової підтримки Данського Червоного Хреста, Український Червоний Хрест організував 7 поїздок до оздоровчих таборів та місць відпочинку в Україні та за кордоном", -  повідомив УЧХ у Фейсбуці у четвер.

Діти та їхні родини відпочивали в різних куточках світу, зокрема в Азербайджані, Туреччині, Німеччині та Узбекистані. Представники УЧХ надавали допомогу на кожному етапі — від підготовки документів і логістики до супроводу під час поїздок.

 

