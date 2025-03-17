Інтерфакс-Україна

Події

16:54 17.03.2025

Таїланд планує вдвічі скоротити термін безвізового перебування для іноземних туристів

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Таїланд планує вдвічі скоротити термін безвізового перебування для іноземних туристів

Влада Таїланду планує скоротити термін безвізового перебування в королівстві з 60 до 30 днів для іноземних туристів, повідомляє газета Bangkok Post із посиланням на міністерство туризму і спорту Таїланду.

"Період безвізового перебування в Таїланді заплановано скоротити з 60 до 30 днів для зниження ризиків використання такого в'їзду для ведення нелегального бізнесу. Однак додаткові деталі ще перебувають у процесі обговорення", - пише видання.

Як зазначає газета, в Таїланді зросла кількість іноземців, які нелегально працюють або ведуть бізнес у країні. У рамках боротьби з незаконним бізнесом на Пхукеті та п'яти інших популярних курортах - у Чіангмаї, Паттаї, Хуахіні, на острові Самуї і в Бангкоку регулярно проводять перевірки.

"У 2024 році департамент туризму відкликав ліцензії у 40 компаній, оскільки їх визнали винними в таємній зміні уповноважених директорів і співвідношенні директорів та акціонерів, що призвело до позбавлення їх прав займатися турбізнесом", - пише видання.

Компанії, що приймають туристів у Таїланді, також висловили занепокоєння ситуацією. За їхніми словами, туристи з далеких країн залишаються в королівстві в середньому на 14-21 день, тоді як мандрівники із сусідніх країн - у середньому на 7 днів.

У червні влада Таїланду продовжила постанову про 60-денний безвізовий режим для громадян 93 країн, зокрема й Росії.

Теги: #таїланд #безвізовий_режим #туристи

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