Інтерфакс-Україна
Події
19:47 28.07.2025

США відновлять торговельні переговори з Таїландом і Камбоджею - Трамп

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США відновлять торговельні переговори з Таїландом і Камбоджею - Трамп

Президент США Дональд Трамп доручив команді, що займається торговельними переговорами, відновити контакти з представниками Таїланду і Камбоджі після досягнення сторонами домовленості про перемир'я.

"Завершивши цю війну, ми врятували тисячі життів. Я доручив своїй торговій команді відновити переговори стосовно торгівлі", - написав він у соціальній мережі Truth Social у понеділок.

Трамп також зазначив, що поговорив з в.о. прем'єра Таїланду Пхумтамом Вечаячаєм і прем'єром Камбоджі Хун Манетом, і підтвердив, що сторони досягли перемир'я.

Раніше прем'єр Малайзії Анвар Ібрагім оголосив про згоду Таїланду і Камбоджі на перемир'я. За словами прем'єра, перемир'я набуде чинності зі світанку 29 липня.

Вранці 24 липня на кордоні Таїланду і Камбоджі почалися збройні зіткнення у зв'язку з вибухом камбоджійської міни, в якому постраждали п'ять солдатів армії Таїланду. Сторони звинуватили одна одну в провокуванні конфлікту.

 

 

Теги: #таїланд #сша #камбоджа

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