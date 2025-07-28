США відновлять торговельні переговори з Таїландом і Камбоджею - Трамп

Президент США Дональд Трамп доручив команді, що займається торговельними переговорами, відновити контакти з представниками Таїланду і Камбоджі після досягнення сторонами домовленості про перемир'я.

"Завершивши цю війну, ми врятували тисячі життів. Я доручив своїй торговій команді відновити переговори стосовно торгівлі", - написав він у соціальній мережі Truth Social у понеділок.

Трамп також зазначив, що поговорив з в.о. прем'єра Таїланду Пхумтамом Вечаячаєм і прем'єром Камбоджі Хун Манетом, і підтвердив, що сторони досягли перемир'я.

Раніше прем'єр Малайзії Анвар Ібрагім оголосив про згоду Таїланду і Камбоджі на перемир'я. За словами прем'єра, перемир'я набуде чинності зі світанку 29 липня.

Вранці 24 липня на кордоні Таїланду і Камбоджі почалися збройні зіткнення у зв'язку з вибухом камбоджійської міни, в якому постраждали п'ять солдатів армії Таїланду. Сторони звинуватили одна одну в провокуванні конфлікту.