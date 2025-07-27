Інтерфакс-Україна
Події
06:41 27.07.2025

Таїланд та Камбоджа погодилися швидко досягти перемир'я - Трамп

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Камбоджа і Таїланд погодилися швидко досягти угоди про повне припинення вогню, президент США Дональд Трамп стверджує, що спрацювала його телефонна дипломатія.

"Обидві сторони прагнуть негайного припинення вогню та миру. Вони також прагнуть повернутися до "торгового столу" зі Сполученими Штатами, що, на нашу думку, недоречно робити, доки бойові дії не припиняться", - написав Трамп у соціальній мережі Truth Social.

Трамп пише, що подзвонив прем'єр-міністру Камбоджі Хун Манету та повідомив йому про результати переговорів з виконуючим обов'язки прем'єра Таїланду Пхумтам Вечаячаєм.

Президент США запевнив, що Пномпень та Бангкок домовилися негайно зустрітися та "швидко розробити угоду про припинення вогню". Що стане прологом для встановлення миру.

"Для мене було честю мати справу з обома країнами. Вони мають довгу та багату історію та культуру. Сподіваюся, вони будуть ладнати ще багато років. Коли все буде зроблено і настане мир, я з нетерпінням чекаю на укладення наших торгівельних угод з обома!", - резюмував Трамп.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/114920242180121128

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/114920321241792451

Теги: #таїланд #трамп #сша #камбоджа

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