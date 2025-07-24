Інтерфакс-Україна
Події
13:15 24.07.2025

Посольство України в Таїланді закликало українців утримуватися від відвідування прикордонних територій

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Посольство України в Таїланді закликало українців утримуватися від відвідування прикордонних територій
Фото: Pixabay

Станом на 24 липня 2025 року посольство України отримує повідомлення про випадки збройного зіткнення між військовими підрозділами Таїланду та Камбоджі в районі спільного кордону.

"За наявною інформацією, є постраждалі. У зв’язку з цим громадянам України, які перебувають або планують подорож до прикордонних регіонів, рекомендується: дотримуватися вказівок місцевих органів влади та сил безпеки Таїланду; регулярно перевіряти офіційну інформацію щодо розвитку ситуації; утриматися від відвідування прикордонних територій, де відзначено підвищений рівень безпеки", - закликають у повідомленні посольства у Facebook.

У разі виникнення надзвичайних ситуацій громадянам України слід звертатися до посольства за телефоном 0970107760 або писати на адресу [email protected]

"Посольство України в Королівстві Таїланд здійснює постійний моніторинг ситуації", - зазначається в повідомленні.

Теги: #таїланд #прикордонна_зона

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