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09:42 14.06.2024

У прикордонних із Румунією населених пунктах загалом виконується законодавство про державну мову - мовний омбудсмен

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У прикордонних із Румунією населених пунктах загалом виконується законодавство про державну мову - мовний омбудсмен

У прикордонних із Румунією населених пунктах загалом виконується законодавство про державну мову, свідчать результати моніторингу Секретаріату уповноваженого із захисту державної мови.

"27-31 травня Секретаріат уповноваженого із захисту державної мови здійснив плановий виїзний моніторинг виконання законодавства про державну мову в населених пунктах Чернівецького району Чернівецької області, де значна частина мешканців (від 45% до 95%) належать до румунської та/або молдовської національних меншин (спільнот)", - ідеться в повідомленні пресслужби мовного омбудсмена.

Зазначається, що моніторинг здійснювали за такими показниками: мова спілкування під час виконання службових обов’язків; мова інформації для загального ознайомлення; мова інформації про товари та послуги; мова виконання інтернет-представництва; мова обслуговування; мова подання інформації про музейні предмети; мова освітнього процесу; мова туристичного та екскурсійного обслуговування.

"Моніторинг виявив, що в обстежених населених пунктах загалом виконується законодавство про державну мову. Посадові особи державних і комунальних установ та організацій, працівники суб’єктів підприємництва, а також випадкові перехожі, у переважній більшості легко переходять на державну мову при звертанні до них українською. Насамперед це стосується молодшого покоління людей, які отримали освіту в незалежній Україні", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в усіх закладах загальної середньої освіти району дотримуються норми чинного законодавства щодо використання державної мови в освітньому процесі.

"Українська мова активно вивчається як окремий предмет в усіх класах з румунською мовою навчання, а в деяких ЗЗСО навчання повністю відбувається українською. Випускники усіх шкіл району обирають українську мову під час складання ЗНО/НМТ. Школярі вільно володіють українською мовою і успішно беруть участь в олімпіадах та конкурсах з української мови і літератури", - додали в омбудсмена.

Водночас у відомстві зазначають, що зафіксовано випадки обслуговування російською мовою, а також ознаки недостатньої мовної компетентності окремих посадовців місцевого самоврядування та комунальних установ, але вони мають поодинокий характер.

За результатами моніторингу, рекомендовано на рівні громад забезпечити ухвалення місцевих мовних програм, спрямованих на забезпечення функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя Чернівецького району, а в рамках реалізації заходів державної мовної програми передбачити створення мережі безоплатних курсів української мови для представників румунської, молдовської, інших національних меншин, які не мали змоги вивчати українську мову раніше.

Крім того, рекомендовано подбати про належне комплектування бібліотечних фондів громад компактного проживання національних меншин сучасною українськомовною літературою.

Теги: #прикордонна_зона #румунія #мовний_закон

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