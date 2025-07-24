У Таїланді повідомили про загибель 11 мирних жителів унаслідок конфлікту з Камбоджею

Міністерство охорони здоров'я Таїланду повідомило, що 11 мирних жителів стали жертвами прикордонних перестрілок із Камбоджею, повідомляє в четвер телеканал CNN.

Міністр охорони здоров'я Таїланду Сомсак Тхепсутін засудив атаку Камбоджі на лікарню, зазначивши, що подібні дії можна вважати військовим злочином, повідомляють європейські ЗМІ.

Раніше в четвер повідомлялося, що на кордоні між двома країнами почалися бойові зіткнення. За даними МЗС Таїланду, Камбоджа обстріляла з артилерії військову базу Таїланду, а також території, де перебували мирні жителі, зокрема, удару завдано по лікарні. Прем'єр Таїланду Пхетхонгтхан Чинават заявила, що країна відреагує на ці дії військових Камбоджі.

Обидві країни звинувачують одна одну в початку цієї ескалації.

Азіатські ЗМІ повідомляють, що винищувач F-16 ВПС Таїланду в четвер знищив військові цілі в Камбоджі.

Відносини між двома країнами загострилися після того, як у травні камбоджійський солдат загинув унаслідок зіткнення на території, яку обидві країни вважають своєю.