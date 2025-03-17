Сибіга провів зустріч із тайським колегою, поінформував про прагнення України до миру

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з міністром закордонних справ Таїланду Марісом Саньїампоном в Індії.

"Я зустрівся з моїм тайським колегою Марісом Саньїампоном у Нью-Делі. Ми обговорили наші двосторонні відносини та шляхи реалізації повного потенціалу нашої двосторонньої співпраці. Я також поінформував про прагнення України до миру та висловив вдячність за солідарність Таїланду з Україною", - написав Сибіга у соцмережі Х.