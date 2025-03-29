Кількість загиблих у М'янмі внаслідок потужного землетрусу зросла до 694 осіб – ЗМІ

Кількість загиблих у М'янмі внаслідок потужного землетрусу зросла до 694 осіб, ще 1 670 отримали поранення, повідомляє Sky News посилаючись на інформацію військового уряду цієї держави.

"Голова військового уряду підтвердив, що ще 68 людей вважаються зниклими безвісти", - повідомляє Sky News.

Як повідомлялося землетрус магнітудою 7,7 балів стався у М'янмі в п'ятницю. Епіцентр землетрусу знаходився приблизно в 10 милях від другого за величиною міста Мандалай. Відбулися також афтершоки, один з яких через 12 хвилин досягнув магнітуди 6,4 бала.

Сусідній Таїланд також постраждав: вісім людей загинули, вісім отримали поранення і 79 зникли безвісти.

Джерело: https://news.sky.com/story/at-least-694-killed-in-myanmar-after-earthquake-13337674