Туристи Join UP! частіше обирали аеропорти Кишинева, Жешува та Варшави

Вітчизняні клієнти одного з найбільших українських туроператорів Join UP! у 2024 році частіше обирали аеропорти Кишинева (129 907 туристів), Жешува (41 153) та Варшави (12 188), повідомили агентству “Інтерфакс-Україна” в пресслужбі компанії.

За словами керівної директорки Join UP! Україна Ірини Мосулезної, на ці показники певний вплив мали нові рейси з Молдови до Тунісу та з Польщі до Домінікани. Крім того, поява прямих поїздів до Польщі значно спростила логістику, підвищивши популярність вильотів саме звідти.

Загалом послугами Join UP! у 2024 році скористалися 251 286 вітчизняних туристів, 87,1% з них обрали авіатури.

Щодо автобусних - їх обрали 8,2% туристів, що показує незначне зростання порівняно із 7,7% у 2023; наземними послугами скористались 4,7%, що на 2% нижче ніж ріком раніше.

У 2024 році компанія відмітити значне зниження попиту на автобусні подорожі до відносно далеких напрямків, таких як Туреччина та Греція, через тривалу логістику. Порівняно із 2023 роком, показники впали майже на 16%. Усе більше людей обирають авіасполучення для далеких відстаней.

Водночас бюджетні напрямки, як-от Болгарія, до якої автобусом можна дістатися приблизно за добу, навпаки, показали майже двократне зростання. Це пояснюється все більшим попитом на доступний відпочинок, особливо серед сімей із дітьми, для яких такі подорожі є зручнішими та економічно вигіднішими. До міст виїзду додались Запоріжжя та Харків.

«Ми побачили, що українці стали більш гнучкими у виборі форматів подорожей. Вони звикли до вильотів з інших країн, до довгих проходжень кордонів, пересадок. Це дало нам можливість розширити географію напрямків і запропонувати ще більше варіантів для відпочинку», — підсумовує Мосулезна.

Як повідомлялося, Join UP! LLC створено в 2013 році, статутний капітал - 72 млн 671 тис грн. Кінцеві бенефіціари - Юрій та Олександр Альба. За даними опендатабот, за підсумками 2024 року дохід зменшився до 376 тис. з 16 млн 639 тис. грн у 2023 році, а чистий збиток - до 217 млн 451 тис. з 233 млн 341 тис. відповідно.

Міжнародна експансія бренду охоплює вісім ринків: країни Балтії, Казахстан, Молдову, Польщу, Румунію та Чехію. Завершується підготовка до запуску роботи у Словаччині та Угорщині. Торік бренд також відкрив у Польщі, в Катовіце, перше на міжнародному ринку франчайзингове агентство.