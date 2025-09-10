Інтерфакс-Україна
Події
09:42 10.09.2025

У Польщі відновлено авіасполучення в аеропортах після нічної атаки дронів

1 хв читати
Авіасполучення в аеропортах Варшави та Жешуві-Ясьонка в Польщі відновлено, повідомляє польське Управління цивільної авіації (ULC).

"Повідомляємо вас про відновлення авіасполучень в аеропортах @ChopinAirport та @LotniskoRzeszow @WMI_Airport Будь ласка, перевіряйте поточний статус рейсів на веб-сайтах аеропортів, а для отримання детальної інформації про рейси звертайтеся безпосередньо до авіакомпаній", - йдеться у повідомленні ULC в соцмережі Х в середу.

Як повідомлялось, аеропорти Жешува і Любліна закриті через незаплановану військову діяльність, пов'язану із забезпеченням державної безпеки.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на платформі X о 05:19 повідомляв про те, що польське військо застосувало зброю проти об'єктів, які порушили повітряний простір країни.

Теги: #польща #аеропорти

