Інтерфакс-Україна
Події
03:28 10.09.2025

Авіаційні ресурси повідомляють про закриття двох аеропортів і активність польських ВПС на сході Польщі

1 хв читати

Аеропорти Жешува і Любліна закриті через незаплановану військову діяльність, пов'язану із забезпеченням державної безпеки, повідомляє у розділі NOTAM (авіаційні попередження) Федеральна авіаційна адміністрація США.

Сервіс Flightradar24 повідомляє на платформі X станом на 02:52 (за Києвом) про "непідтверджені повідомлення про вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі, у зв'язку з чим комерційний трафік переміщується далі на захід, а літаки польських ВПС діють у східній частині Польщі".

Джерело: https://x.com/flightradar24/status/1965548777953263887

https://notams.aim.faa.gov/notamSearch/nsapp.html#/details

Теги: #польща #тривога #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:11 10.09.2025
Конгресмен Джо Вілсон заявив про напад РФ на країну НАТО

Конгресмен Джо Вілсон заявив про напад РФ на країну НАТО

02:50 10.09.2025
Оперативне командування ЗС Польщі повідомило про посиленні заходи на тлі інформації про російські дрони над територією Польщі

Оперативне командування ЗС Польщі повідомило про посиленні заходи на тлі інформації про російські дрони над територією Польщі

01:16 10.09.2025
Попри збитки завдані ударами РФ польський бізнес продовжує присутність в Україні – МЗС Польщі

Попри збитки завдані ударами РФ польський бізнес продовжує присутність в Україні – МЗС Польщі

11:12 09.09.2025
ГУР додав до бази даних понад сто іноземних компонентів, ідентифікованих в російських БпЛА та ракетах

ГУР додав до бази даних понад сто іноземних компонентів, ідентифікованих в російських БпЛА та ракетах

11:07 09.09.2025
МЗС України на заяви Навроцького: обговорення майбутнього членства України в НАТО та ЄС не є передчасним

МЗС України на заяви Навроцького: обговорення майбутнього членства України в НАТО та ЄС не є передчасним

09:31 09.09.2025
Навроцький: Україна у стані війни не може вступати до НАТО, питання членства у ЄС - передчасне

Навроцький: Україна у стані війни не може вступати до НАТО, питання членства у ЄС - передчасне

08:50 09.09.2025
ПС ЗС України: Збито 60 з 84 ворожих БпЛА, є влучання у десяти локаціях

ПС ЗС України: Збито 60 з 84 ворожих БпЛА, є влучання у десяти локаціях

22:11 08.09.2025
Експосол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс очолила британську дипломатичну місію у Польщі

Експосол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс очолила британську дипломатичну місію у Польщі

09:05 07.09.2025
Захисники України в ніч на 7 вересня знищили або подавили 751 з 818 засобів повітряного нападу росіян

Захисники України в ніч на 7 вересня знищили або подавили 751 з 818 засобів повітряного нападу росіян

07:35 07.09.2025
Пожежа урядової будівлі в Печерському районі внаслідок влучання уламків БпЛА

Пожежа урядової будівлі в Печерському районі внаслідок влучання уламків БпЛА

ВАЖЛИВЕ

Оперативне командування ЗС Польщі повідомило про посиленні заходи на тлі інформації про російські дрони над територією Польщі

Латвія виділяє EUR5 млн на ініціативу PURL щодо закупівлі американської зброї для України

Eurocape Lviv планує побудувати ВЕС 100 МВт у Львівській області - директор

Велика Британія профінансує та виробить тисячі далекобійних дронів для України – міністр оборони

"Рамштайн" має дати конкретні результати щодо ППО і PURL - Зеленський

ОСТАННЄ

Гринчук на зустрічі з місією МВФ обговорила підготовку до ОЗП та реформи в енергетиці

Свириденко закликала посилити санкційний тиск, який вже коштував РФ $160 млрд

Сили оборони відбили з початку доби 152 ворожі атаки - Генштаб

Макрон призначив новим прем'єр-міністром Франції Лекорню

Міністри оборони Британії, Франції, Німеччини, Італії та Польщі проведуть переговори у Лондоні у середу, Шмигаль також візьме участь

2 млрд фунтів стерлінгів військової підтримки для України забезпечено завдяки ініціативі IFU, очолюваній Британією

Канада до кінця року передасть Україні 50 бронетранспортерів ACSV

Білий дім: Трамп незадоволений ударом по Катару, але вважає, що це допоможе встановленню миру

Біженцями наразі лишаються 5,7 млн українців, переселенцями 3,8 млн, повернулися 4,1 млн – МОМ

Консультації щодо прав угорської національної меншини пройдуть у середу - Сибіга провів розмову з Сіярто

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА