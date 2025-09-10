Авіаційні ресурси повідомляють про закриття двох аеропортів і активність польських ВПС на сході Польщі

Аеропорти Жешува і Любліна закриті через незаплановану військову діяльність, пов'язану із забезпеченням державної безпеки, повідомляє у розділі NOTAM (авіаційні попередження) Федеральна авіаційна адміністрація США.

Сервіс Flightradar24 повідомляє на платформі X станом на 02:52 (за Києвом) про "непідтверджені повідомлення про вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі, у зв'язку з чим комерційний трафік переміщується далі на захід, а літаки польських ВПС діють у східній частині Польщі".

