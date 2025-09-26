Інтерфакс-Україна
Події
11:12 26.09.2025

ЦПД: Мета РФ – дронами паралізувати авіасполучення в Європі

2 хв читати
ЦПД: Мета РФ – дронами паралізувати авіасполучення в Європі

Мета РФ – паралізувати авіасполучення окремих європейських країн своїми дронами, якщо не відповідати, ці спроби будуть нарощуватися, вважає керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко.

“Мета росіян - паралізувати авіасполучення окремих європейських країн своїми дронами. Якщо не відповідати, вони спробують нарощувати”, - написав він у телеграм-каналі у п’ятницю. Коваленко зазначив, що на тлій цих подій “вони хочуть зробити більш популярною думку серед населення Європи, що підтримка України шкодить, а також додати балів орієнтованим на відновлення співпраці з РФ політикам у Європі”.

“Насправді - це ілюзія, що ігнорування допоможе. Бо мета Росії - залежна Європа, повернення зони впливу часів СРСР. За спиною в РФ - Китай, зацікавлений в “китайській Європі”, орієнтованій на Пекін. Відповідно, для Європи нема альтернативи боротьбі і симетричним діям проти Росії. Це питання часу”, - наголосив він.

Як повідомлялося, за останній тиждень у Данії двічі закривали аеропорти (у Копенгагені й Ольборзі) через помічені у небі безпілотники. Аеропорт “Ольборг” на півночі Данії в ніч з 24 на 25 вересня був закритий через дрони в його повітряному просторі.

22 вересня увечері поліція Данії та Норвегії повідомила про інциденти з дронами в Копенгагені та Осло. У Копенгагені рух у найбільшому аеропорту Каструп повністю зупинили через 2-3 великі дрони. Щонайменше 35 рейсів перенаправили до інших летовищ. Пасажирські літаки кружляли в повітрі, а один здійснив екстрену посадку через брак пального. Аеропорт відновив роботу близько 01:00 після чотиригодинного закриття.

У Норвегії над військовим об’єктом фортеці Акерсгус в Осло зафіксували дрони, після чого поліція затримала двох громадян Сінгапуру. Аеропорт Осло Гардермуен також повністю закрили після кількох спроб контролю руху, оскільки дрони повторно з’являлися в повітрі.

У Мальме, Швеція, теж помічали безпілотники у повітряному просторі 22 вересня, в той час, коли Данія закривала свій повітряний простір через проліт дронів.

Теги: #аеропорти #бпла_рф

