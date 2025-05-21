Мінрозвитку хоче передати українські аеропорти на утримання приватному сектору

Міністерство розвитку громад та територій України (Мінрозвитку) вивчає можливості залучення приватного сектору до управління та утримання українських аеропортів з метою зменшення їх прямого бюджетного фінансування.

Згідно з повідомленням Мінрозвитку в середу, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) на запит міністерства сформували експертну команду, яка проведе комплексне дослідження можливих моделей залучення приватного сектору, вивчивши ситуацію у аеропортах "Бориспіль", "Одеса", "Львів" та інших.

Результати дослідження очікуються в серпні.

Залучення приватних інвестицій для утримання аеропортів дозволило б зменшити потреби в прямому бюджетному фінансуванні аеропортів; зберегти інфраструктуру аеропортів в експлуатаційному стані; забезпечити готовність аеропортів до швидкого перезапуску авіасполучення після війни, зазначається в повідомленні.

"Попри те, що війна триває і наразі авіасполучення з Україною призупинене, ми маємо зберегти інфраструктуру наших аеропортів у технічно справному стані. Це – запорука швидкого відновлення повномасштабних авіаперевезень, щойно це стане можливим", - цитує пресслужба заступницю міністра розвитку громад та територій Марину Денисюк.

Вона подякувала ЄБРР та IFC за готовність провести дослідження, зазначивши, що воно дасть поштовх для подальшого вивчення довгострокових механізмів приватного інвестування, включно з моделями на основі концесій.

Технічне завдання дослідження передбачає техніко-економічну, фінансову та інституційну оцінку стану аеропортів, розробку моделей залучення приватних операторів та проведення ринкових консультацій з провідними операторами аеропортів. Воно погоджено спільно з ЄБРР, сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що ЄБРР відібрав технічного консультанта, а IFC залучила юридичного консультанта.

Раніше, гендиректор Міжнародної ради аеропортів Європи (ACI EUROPE) Олів'є Янковець повідомив, що для експлуатаційної готовності українських аеропортів потрібно EUR52 млн на рік. У грудні 2023 року МА "Бориспіль" отримав із бюджету близько EUR1,5 млн - цього вистачило лише на виплату зарплат персоналу й сплату податків.